Юниорские сборные России и США сыграют за третье место Кубка Глинки/Гретцки

Оттава, , 09:50 — REGNUM Соперником юниорской сборной России в матче за третье место на традиционном летнем турнире за Кубок Глинки/Гретцки, станет юниорская сборная США. Об этом 11 августа сообщает Матч.ТВ.

Сборная США уступила в полуфинале канадским хоккеистам. Американцы вели 5:4 по ходу встречи и канадцам удалось сравнять счет и довести дело до овертайма буквально за секунду до окончания основного времени. Дополнительное время закончилось со счетом 6:5 в пользу Канады.

Победную шайбу на 62-й минуте забросил канадский нападающий Джош Уильямс, до этого на 44-й минуте уже один раз поразивший ворота сборной США. Кроме него в составе канадцев отличились форварды Алексис Лафренье (5), Джеймисон Риз (9), Ксавье Паран (29), Дилан Козенс (60). У американцев трижды забил канадцам нападающий Николас Робертсон (4, 15, 52), кроме этого отметились шайбами форварды Аарон Хаглен (6) и Люк Топоровски (54).

Ранее российская юниорская хоккейная сборная уступила сверстникам из Швеции со счетом 2:1 и теперь в матче за бронзовые награды ей предстоит встреча со сборной США.

Отметим, что сборная России уже встречалась с американцами по ходу турнира и тогда российские хоккеисты победил со счетом 8:3. Всего сборная СССР/ России на турнире за Кубок Глинки/Гретцки три раза выигрывала золотые медали, четыре раза — серебряные и восемь раз — бронзовые.