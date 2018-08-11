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Французский регбист скончался после травмы полученной в товарищеском матче

Спорт

Спортсмен смог покинуть поле только в сопровождении врачей

Французский регбист скончался после травмы полученной в товарищеском матче
sv1ambo
Скорая помощь

Париж, 11 августа 2018, 08:37 — REGNUM  После травмы полученной в товарищеском матче, скончался игрок регбийного клуба второго французского дивизиона «Орийак» Луи Файфровски, сообщает 10 августа Sports-auvergne.

Согласно информации Sports-auvergne, получивший травму после столкновения Файфровски был заменен, но смог покинуть поле только в сопровождении врачей. Затем в раздевалке игрок несколько раз терял сознание.

Несмотря на прибытие дополнительной медицинской бригады, спасти регбиста не удалось.

Отметим, Файровский ранее выступал за юношескую сборную Франции.

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