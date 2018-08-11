Французский регбист скончался после травмы полученной в товарищеском матче

Париж, , 08:37 — REGNUM После травмы полученной в товарищеском матче, скончался игрок регбийного клуба второго французского дивизиона «Орийак» Луи Файфровски, сообщает 10 августа Sports-auvergne.

Согласно информации Sports-auvergne, получивший травму после столкновения Файфровски был заменен, но смог покинуть поле только в сопровождении врачей. Затем в раздевалке игрок несколько раз терял сознание.

Несмотря на прибытие дополнительной медицинской бригады, спасти регбиста не удалось.

Отметим, Файровский ранее выступал за юношескую сборную Франции.