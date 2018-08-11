Хоккеист Дмитрий Орлов: «Звания надо давать за золото или призовое место»

Москва, , 08:09 — REGNUM Свое мнение о том, справедливо ли дано игрокам сборной России по футболу звание «Заслуженных мастеров спорта» за выход в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу 2018, высказал российский игрок хоккейной команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов. Его мнение по этому вопросу опубликовало 11 августа издание «Спорт-экспресс».

По мнению Дмитрия Орлова, звание «Заслуженный мастер спорта» нужно давать только за призовые места.

«Не я это решал, хотя за всей шумихой следил, за реакцией и высказываниями. Не люблю комментировать такие события, поскольку у каждого человека может быть свое мнение. Но лично я считаю, что звания надо давать за золото или призовое место», — заявил Дмитрий Орлов в интервью.

Отметим, что ранее присвоение звания «Заслуженный мастер спорта» игрокам российской сборной посчитали незаслуженным и другие российский спортсмены. Так, 28 июля с критикой такого решения министра спорта России выступила двукратный призер Олимпийских игр по волейболу Екатерина Гамова.