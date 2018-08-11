Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 метров с препятствиями

Берлин, , 07:42 — REGNUM Российский бегун Сергей Шубенков стал серебряным призером на Чемпионате Европы по легкой атлетике на дистанции 110 метров с препятствиями, сообщает 11 августа Матч.ТВ.

Победителем на дистанции стал французский спортсмен Паскаль Мартино-Лагард. При этом российский и французский бегуны шли настолько плотно, что для победителя забега определили по фотофинишу. Он показал, что Мартино-Лагард на 0,002 секунды опередил Сергея Шубенкова.

Третьим в забеге стал испанский атлет Орландо Ортега.

Отметим, что данная медаль третья для российской команды на чемпионате. Ранее серебряную медаль в многоборье завоевал Илья Шкуренев, а Мария Ласицкене стал золотым призером в прыжках в высоту.