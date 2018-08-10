«МЮ» начал сезон с минимальной победы над «Лестером»

Манчестер, Великобритания, , 23:52 — REGNUM 10 августа на стадионе «Олд Траффорд» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сзеона Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити». Противостояние завершилось победой «манкунианцев».

Первый мяч в дебюте первого тайма забил обладатель кубка Чемпионата Мира — 2018 в составе национальной сборной Франции Поль Погба, уверенно реализовав пенальти — 1:0. На 83 — минуте Люк Шоу удвоил преимущество «манкунианцев» — 2:0. В конце матча форвард сборной Англи Джейми Варди забил «гол престижа» — 2:1.

Статистика матча («МЮ"/"Лестер»)

Удары 8/5

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения 48%/52%

Нарушения 11/8

Угловые 2/4

«Манчестер Юнайтед», набрав первые 3 очка, поднялся на первое место в турнирной таблице. «Лестер» без очков занял последнюю позицию.

Стартовые составы команд на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Байи, Шоу, Дармиан, Погба, Фред, Перейра, Санчес, Мата, Рашфорд.

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Морган, Магуайр, Даниэль, Грэй, Мэддисон, Перейра, Сильва, Ндиди, Ихеаначо.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Даниэль — 51, Фред — 54, Мэддисон — 54, Перейра — 69.

Голы: Погба (пен) 3 — 1:0, Шоу 83 — 2:0, Варди 90+2 — 2:1.