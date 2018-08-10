Дубль Димитри Пайе принес «Марсели» крупную победу над «Тулузой»

Париж, , 23:37 — REGNUM 10 августа на стадионе «Велодром» был разыгран матч в рамках 1-го тура французской Лиги 1 между коллективами «Марсель» и «Тулуза». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

Первый гол на исходе первой половины матча забил атакующий полузащитник сборной Франции Димитри Пайе точным ударом с пенальти — 1:0. На 62-й минуте Пайе оформил дубль и снял все вопросы об исходе матче — 2:0. В конце матча Валер Жермен закрепил победу марсельского коллектива — 3:0. Через 2 минуты Флориан Товен довершил разгром — 4:0.

Статистика матча («Марсель"/"Тулуза»)

Удары 17/6

Удары в створ ворот 9/1

Процент владения 62%/38%

Нарушения 7/19

Угловые 5/1

Набрав первые 3 очка «Марсель» поднялась на первую позицию. «Тулуза» без очков заняла последнее место в таблице.

Стартовые составы команд на матч:

«Марсель»: Пеле, Сакаи, Камара, Амави, Густаво, Окампос, Сансон, Пайе, Нйие, Лопес, Жермен.

«Тулуза»: Рейне, Амьен-Аду, Жюльен, Мишелен, Мубандже, Градель, Доссеви, Босток, Санраге, Гарсия, Исека.

Бригада арбитров: Рудди Буке | Гийом Дебар | Жульен Пасель.

Желтые карточки: Жюльен — 11, Амьен-Аду — 45, Амави — 46, Санраге — 55.

Голы: Пайе (пен) 45 — 1:0, Пайе 62 — 2:0, Жермен 89 — 3:0, Товер 90+1 — 4:0.