«Лехия» оправдала ожидания и обыграла «Медзь»

Варшава, 10 августа 2018, 20:53 — REGNUM 10 августа на «Садионе Энерга Гданьск» был разыгран матч в рамках 4-го тура Экстраклассы 2018/19 между коллективами «Лехия» и «Медзь». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.
На 39-й минуте 23-летний польский форвард Якуб Арак открыл счет — 1:0. В начале второй половины матча Патрик Липски удвоил преимущество — 2:0.
Статистика матча («Лехия"/"Медзь»)
Удары 7/6
Удары в створ ворот 4/2
Процент владения 50%/50%
Нарушения 10/13
Угловые 2/5
Набрав 8 очков «Лехия Гданьск» поднялась на чистое 3-е место. «Медзь» с 3-мя баллами занимает 12-ю позицию в турнирной таблице лиги.
Стартовые составы команд на матч:
«Лехия»: Куцяк, Младенович, Налепа, Аугустин, Столарски, Кубики, Гараслин, Паишао, Лукашик, Липски, Арак.
«Медзь»: Каниболоцкий, Кваме, Зилиньски, Божич, Круз, Маркитос, Пиасеки, Пурзики, Сантана, Ойамаа, Пятковски.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Желтые карточки: Налепа — 28, Столарски — 44, Ойамаа — 74.
Голы: Арак 39 — 1:0, Липски 56 — 2:0.