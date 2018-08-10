«Лехия» оправдала ожидания и обыграла «Медзь»

Варшава, , 20:53 — REGNUM 10 августа на «Садионе Энерга Гданьск» был разыгран матч в рамках 4-го тура Экстраклассы 2018/19 между коллективами «Лехия» и «Медзь». Противостояние завершилось уверенной победой хозяев.

На 39-й минуте 23-летний польский форвард Якуб Арак открыл счет — 1:0. В начале второй половины матча Патрик Липски удвоил преимущество — 2:0.

Статистика матча («Лехия"/"Медзь»)

Удары 7/6

Удары в створ ворот 4/2

Процент владения 50%/50%

Нарушения 10/13

Угловые 2/5

Набрав 8 очков «Лехия Гданьск» поднялась на чистое 3-е место. «Медзь» с 3-мя баллами занимает 12-ю позицию в турнирной таблице лиги.

Стартовые составы команд на матч:

«Лехия»: Куцяк, Младенович, Налепа, Аугустин, Столарски, Кубики, Гараслин, Паишао, Лукашик, Липски, Арак.

«Медзь»: Каниболоцкий, Кваме, Зилиньски, Божич, Круз, Маркитос, Пиасеки, Пурзики, Сантана, Ойамаа, Пятковски.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Желтые карточки: Налепа — 28, Столарски — 44, Ойамаа — 74.

Голы: Арак 39 — 1:0, Липски 56 — 2:0.