В Играх кочевников в Киргизии будут участвовать около 2 тысяч атлетов

Бишкек, , 16:13 — REGNUM Заявки на участие в предстоящих III Всемирных играх кочевников прислали уже 1 946 атлетов из 53 стран мира. Аккредитация спортсменов завершится 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета ВИК.

По количеству атлетов, изъявивших желание защищать спортивную честь своей страны на этом международном мероприятии, лидирует Киргизия, чья сборная насчитывает 458 человек.

Затем следуют Россия — 235 спортсменов, Казахстан — 195, Узбекистан — 108, Пакистан — 91, Иран — 92, Туркмения — 65, Индия — 64, Афганистан — 62, США — 58, Таджикистан — 55, Украина — 46, Китай — 37, Шри-Ланка — 34, Монголия — 21, Франция — 19, Польша — 23, Белоруссия — 17 и Болгария — 17. Остальные страны представлены командами численностью до 16 человек.

ИА REGNUM напоминает, что первые Всемирные игры кочевников состоялись в сентябре 2014 года на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. Вторые прошли там же в начале сентября 2016 года. Открытие третьих запланировано на 2 сентября 2018 года.

Спортсмены будут состязаться в 37 дисциплинах. Всего будет разыграно 594 медали — 174 золотых, 173 серебряных и 247 бронзовых. Призовой фонд превышает 26,6 млн сомов (25,8 млн рублей по текущему курсу). Занявшие призовые места атлеты и команды получат в качестве награды от 14,5 тысячи до 2,9 млн рублей.