Ведран Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Москва, , 15:56 — REGNUM Защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии Ведран Чорлука объявил о решении завершить выступления за национальную команду. Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

«Когда я впервые надел футболку сборной в 2002 году в возрасте 16 лет, я был ещё ребёнком. Я и не мечтал, что игра за сборную станет частью как моей футбольной карьеры, так и всей жизни», — приводятся в сообщении слова Чорлуки.

Напомним, Чорлука провёл в составе сборной Хорватии 103 матча и забил четыре гола. На чемпионате мира по футболу в России он вместе с командой стал серебряным призёром.

В «Локомотиве» хорватский защитник выступает с 2012 года. В составе клуба он стал чемпионом России в сезоне 2017/18.

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