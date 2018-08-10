Защитник Ведран Чорлука завершил выступления за сборную Хорватии

Загреб, , 15:49 — REGNUM О завершении выступлений за футбольную сборную Хорватии объявил защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука. Об этом он написал 10 августа в своём Instagram.

«Дорогие хорватские болельщики, после 12 лет и 103 матчей в лучшей форме пришло время прощаться со сборной Хорватии. Спасибо за все эти годы поддержки и любви», — написал спортсмен.

https://www.instagram.com/p/BmS4zICAulc/

Напомним, в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года в России сборной Хорватии, за которую играл Ведран Чорлука, удалось добыть «серебро» первенства планеты. В финале мундиаля Хорваты уступили сборной Франции.

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