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«Амур» одержал победу над сборной Казахстана в предсезонном турнире

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Астана, 10 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Хабаровский «Амур» одержал победу над сборной Казахстана в матче на «Кубок президента Казахстана». Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе хабаровского клуба отличились Игорь Руденков, Илья Берестенников, Павел Турбин и Вячеслав Ушенин.

В следующем игре, которая пройдёт 12 августа, «Амур», сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а сборная Казахстана встретится с астанинским «Барысом».

Отметим, что предсезонный турнир «Кубок президента Казахстана» проходит в Астане с 9 по 12 августа.

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