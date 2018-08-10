Хорватский нападающий Ребич подписал новый контракт с «Айнтрахтом»

Франкфурт-на-Майне, Германия, , 14:09 — REGNUM Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич подписал новый контракт с немецким «Айнтрахтом». Об этом сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение Ребича и «Айнтрахта» рассчитано до 2022 года. До этого футболист выступал за клуб на правах аренды с 2016 года.

Ранее Ребич играл за такие клубы, как хорватский «Сплит», итальянские «Фиорентину» и «Верону» и немецкий «Лейпциг».

Напомним, на чемпионате мира по футболу в России Ребич выступал за сборную Хорватии и стал серебряным призёром турнира. На его счету шесть матчей на мундиале и один забитый гол.

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