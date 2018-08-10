Пятница, 10 Августа 2018 года
14:58:05 МСК

Хорватский нападающий Ребич подписал новый контракт с «Айнтрахтом»

Спорт

Новое соглашение рассчитано до 2022 года

Франкфурт-на-Майне, Германия, 10 августа 2018, 14:09 — REGNUM  Нападающий сборной Хорватии Анте Ребич подписал новый контракт с немецким «Айнтрахтом». Об этом сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение Ребича и «Айнтрахта» рассчитано до 2022 года. До этого футболист выступал за клуб на правах аренды с 2016 года.

Ранее Ребич играл за такие клубы, как хорватский «Сплит», итальянские «Фиорентину» и «Верону» и немецкий «Лейпциг».

Напомним, на чемпионате мира по футболу в России Ребич выступал за сборную Хорватии и стал серебряным призёром турнира. На его счету шесть матчей на мундиале и один забитый гол.

Читайте ранее в этом сюжете: Форвард сборной Хорватии выплатил кредиты всех жителей родной деревни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить