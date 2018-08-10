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Бразильский форвард «Краснодара» перестал считаться легионером в РПЛ

Спорт

Футболист может выйти на поле в качестве российского гражданина

Москва, 10 августа 2018, 13:44 — REGNUM  Бразильский нападающий «Краснодара» Ари, ставший гражданином России, перестал считаться легионером в Российской-премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Комитет РФС по статусу игроков признал отсутствие статуса легионера у бразильца Ари. Теперь футболист может выйти на поле в матче третьего тура РПЛ в качестве российского гражданина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля бразильский нападающий «Краснодара» Ари получил российское гражданство.

Напомним, Ари выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2013 года, а затем перешёл в «Краснодар». В сезоне 2017/18 он выступал за московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России.

Читайте ранее в этом сюжете: Бразильский нападающий «Краснодара» получил российское гражданство

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