Москва, , 12:38 — REGNUM Московский ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Эвертона» и сборной Хорватии Николе Влашиче. Об этом сообщает The Times.

В сезоне 2017/18 хорватский хавбек сыграл за клуб в 12 матчах английской Премьер-лиги, из которых в семи встречах вышел в стартовом составе. Ранее он играл за «Хайдук».

Напомним, в прошлом сезоне «Эвертон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Наполи» начал вести переговоры с московским ЦСКА о трансфере защитника Марио Фернандеса.