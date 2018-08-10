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ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Эвертона» и сборной Хорватии

Спорт

Влашич играл за «Эвертон» с 2017 года

Москва, 10 августа 2018, 12:38 — REGNUM  Московский ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Эвертона» и сборной Хорватии Николе Влашиче. Об этом сообщает The Times.

В сезоне 2017/18 хорватский хавбек сыграл за клуб в 12 матчах английской Премьер-лиги, из которых в семи встречах вышел в стартовом составе. Ранее он играл за «Хайдук».

Напомним, в прошлом сезоне «Эвертон» занял восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Наполи» начал вести переговоры с московским ЦСКА о трансфере защитника Марио Фернандеса.

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