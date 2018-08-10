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Сборная Украины отказалась жить в Чехии в отеле «Москва»

Спорт

Такой вариант не устроил украинскую сборную, поэтому команда будет жить в двух разных отелях

Киев, 10 августа 2018, 12:22 — REGNUM  Сборная Украины по футболу отказалась жить в Чехии в отеле «Москва». Об этом 10 августа сообщает издание «Команда №1».

Отмечается, что 5 сентября сборная Украины должна прилететь в Чехию, где проведёт матч Лиги наций. Организаторы предложили команде заселиться в городе Злин в отель под названием «Москва».

Такой вариант не устроил украинскую сборную. Поэтому команда будет жить в двух разных отелях.

Напомним, матч Лиг наций между Чехией и Украиной пройдёт 6 сентября в чешском городке Угерске-Градиште, находящимся в 30 километрах от Злина.

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Футбол
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