Сборная Украины отказалась жить в Чехии в отеле «Москва»

Киев, , 12:22 — REGNUM Сборная Украины по футболу отказалась жить в Чехии в отеле «Москва». Об этом 10 августа сообщает издание «Команда №1».

Отмечается, что 5 сентября сборная Украины должна прилететь в Чехию, где проведёт матч Лиги наций. Организаторы предложили команде заселиться в городе Злин в отель под названием «Москва».

Такой вариант не устроил украинскую сборную. Поэтому команда будет жить в двух разных отелях.

Напомним, матч Лиг наций между Чехией и Украиной пройдёт 6 сентября в чешском городке Угерске-Градиште, находящимся в 30 километрах от Злина.