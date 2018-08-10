На курорте «Ведучи» в Чечне осваивают экстремальные виды спорта

Грозный, , 11:51 — REGNUM В Чечне в предстоящие выходные, 11 августа, пройдут авто‑ и мотосоревнования по подъему на гору «Штурм гор» (Hillclim). Мероприятие впервые проводится на территории всесезонного туристического комплекса «Ведучи». Участникам соревнований предстоит преодолеть километровый подъем по склону, самый крутой участок которого составит 60 градусов, сообщили ИА REGNUM 10 августа в АО «Курорты Северного Кавказа».

Организаторы рассказали, что к соревнованию приглашаются все желающие. Главным условием является наличие у них водительского удостоверения. В одном из заездов будут участвовать внедорожники, во втором — багги и квадроциклы. Победители получат дипломы и в качестве призов единые ски-пассы курортов Северного Кавказа на период горнолыжного сезона 2018−2019 годов.

«Штурм гор» (Hillclim) — это экстремальный вид спорта, который родился 100 лет назад в США. В комитете правительства Чечни по туризму уверены, что этот зрелищный вид спорта приживется и в республике.

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Напомним, всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» в Итум-Калинском районе Чечни открылся 26 января 2018 года. Первым туристам на курорте предложили лишь базовые инфраструктурные объекты — четырехместную кресельную канатную дорогу и «синюю» трассу для катания на лыжах протяженностью около километра.

К открытию курорта были готовы также детский парк с конвейерным подъемником, учебная зона, сервисный центр, школа инструкторов, пункт проката и ремонта горнолыжного инвентаря.

24 июня на «Ведучи» открылся летний сезон. Гостям курорта предложили автоэкскурсии к местным достопримечательностям, конные прогулки и джип-туры. Открыты также летний кинотеатр, бассейн, велопрокат, детская и спортивная зоны.

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