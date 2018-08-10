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В Минске отпустили всех задержанных фанатов «Динамо» и «Зенита»

Спорт

Всего было задержано 16 человек, из которых 14 были гражданами России и еще двое гражданами Белоруссии

Минск, 10 августа 2018, 11:45 — REGNUM  В Минске отпущены все болельщики, которые были задержаны во время матча Лиги Европы между местным «Динамо» и санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 10 августа сообщает «Р-спорт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники правоохранительных органов задержали 16 человек, из которых 14 были гражданами России и еще двое гражданами Белоруссии. В отношении них составлены протоколы за административные нарушения по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков общественном месте».

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Напомним, минское «Динамо» нанесло разгромное поражение «Зениту» со счётом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 16 августа.

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