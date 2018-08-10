«Тоттенхэм» установил рекорд, не осуществив ни одного трансфера

Лондон, , 10:41 — REGNUM Английский «Тоттенхэм» не осуществил ни одного трансфера в летнее межсезонье, став первой командой в истории Премьер-лиги, которая не купила и не продала футболистов в трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

«Тоттенхэм» продлил контракты с ведущими футболистами команды и будет играть в новом сезоне тем составом, который сложился в предыдущие годы.

Отмечается, что с 2003 года был принят единый формат трансферного окна для европейских футбольных лиг. В Англии последним днём для трансферов стал день до старта сезона, т. е. 9 августа.

Сезон 2018/19 в английской премьер-лиге стартует 10 августа матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити».

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