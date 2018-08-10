Американские футболисты выразили протест против политики властей США

Майами, США, , 10:36 — REGNUM Двое американских футболистов устроили перед игрой акцию протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола в США, сообщает агентство Prensa Latina.

9 августа состоялась игра между командами «Майами Долфинс» и «Тампа-Бэй Бакканирс». Перед игрой во время исполнения национального гимна США футболисты «Майами Долфинс» Кенни Стиллс и Альберт Уилсон опустились на колени вместо того, чтобы встать. Роберт Кинн поднял правый кулак вверх на время звучания гимна.

Эта традиция родилась в 2016 году по инициативе футболиста Колина Кэперника. Президент США Дональд Трамп призвал при первом подобном нарушении отстранять игроков от матча, при повторном — изгонять на весь сезон без выплаты заработной платы.