«Штурм» извинился за фаната, разбившего голову судье

Грац, Австрия, , 10:14 — REGNUM Австрийский футбольный клуб «Штурм» принёс извинения за действия своего фаната, разбившему голову линейному арбитру во время матча Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении клуб говорится, что эта ситуация вредит репутации клуба и футбола в целом, а поведение фаната неприемлемо.

Отмечается, что нарушитель был пойман и арестован. К нему будет применено наказание.

Напомним, во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Штурмом» и кипрским АЕКом один из болельщиков бросил в арбитра бутылку, в результате чего судья получил серьезное рассечение.

Матч пришлось остановить, пока пострадавшему арбитру оказывали помощь. Встреча продолжилась через 40 минут, травмированного судью пришлось заменить.

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