Пятница, 10 Августа 2018 года
11:51:07 МСК

«Штурм» извинился за фаната, разбившего голову судье

Спорт

Эта ситуация вредит репутации клуба и футбола в целом, а поведение фаната неприемлемо

Грац, Австрия, 10 августа 2018, 10:14 — REGNUM  Австрийский футбольный клуб «Штурм» принёс извинения за действия своего фаната, разбившему голову линейному арбитру во время матча Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении клуб говорится, что эта ситуация вредит репутации клуба и футбола в целом, а поведение фаната неприемлемо.

Отмечается, что нарушитель был пойман и арестован. К нему будет применено наказание.

Напомним, во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Штурмом» и кипрским АЕКом один из болельщиков бросил в арбитра бутылку, в результате чего судья получил серьезное рассечение.

Матч пришлось остановить, пока пострадавшему арбитру оказывали помощь. Встреча продолжилась через 40 минут, травмированного судью пришлось заменить.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время футбольного матча Лиги Европы фанаты разбили судье голову

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Еврокубки УЕФА
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить