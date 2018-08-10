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Нурмагомедов попросил главу UFC поспособствовать в выдаче визы его отцу

Спорт

Нурмагомедов обратился к Уайту, чтобы тот попросил президента США Дональда Трампа выдать визу

Москва, 10 августа 2018, 09:23 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к главе UFC Дэну Уайту, чтобы тот поспособствовал в выдаче американской визы его отцу. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов обратился к Уайту, чтобы тот попросил президента США Дональда Трампа выдать визу своему отцу Абдулманапу Нурмагомедову, который уже долгое время не может получить право на въезд в страну.

«Дэна, пожалуйста, попроси Дональда Трампа предоставить моему отцу визу», — написал Нурмагомедов.

Как отмечает «Чемпионат», виза отца Нурмагомедова была аннулирована в 2016 году по неизвестным причинам.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе пройдёт поединок между Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

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