Главный тренер сборной Хорватии Далич останется во главе команды

Загреб, , 08:57 — REGNUM Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич останется во главе национальной команды страны. Об этом сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Глава HNS Давор Шукер и Далич обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. О продлении контракта официально будет объявлено на следующей неделе, после того, как пройдёт заседание исполнительного комитета HNS.

По словам Далича, он готов к новым вызовам вместе со сборной Хорватии. Ожидается, что 20 августа он объявит состав команды на товарищеский матч с Португалией и встречу с Испанией в Лиге наций.

Напомним, под руководством Далича сборная Хорватии завоевала серебряные медали на чемпионате мира 2018 года в России. В финале хорватская команда проиграла сборной Франции со счётом 2:4.

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