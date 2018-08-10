Нападающий «Ливерпуля» Дэнни Ингс стал игроком «Саутгемптона»

Саутгемптон, Великобритания, , 08:25 — REGNUM Нападающий «Ливерпуля» Дэнни Ингс перешёл в «Саутгемптон». Об этом 10 августа сообщается на странице клубов в Twitter.

Ингс покинул «Ливерпуль» на один сезон, став игроком «Саутгемптона» на правах аренды. Согласно условиям соглашения, по окончании срока аренды клуб должен выкупить футболиста.

Как отмечает британская пресса, «святые» выкупят контракт Ингса у «мерсисайдцев» за €22 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» выставил Ингса на трансфер. Футболист провёл минувший сезон не лучшим образом, забив один гол в восьми матчах Английской Премьер-лиги. В остальных турнирах он выходил на поле в шести матчах, в которых отметился одной голевой передачей.

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