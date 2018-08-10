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Надаль вырвал победу у Вавринки на турнире в Торонто

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4)

Торонто, Канада, 10 августа 2018, 08:01 — REGNUM  Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой в третьем круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 7 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Надаль сделал два эйса, обошёлся без двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету Вавринки шесть эйсов, две ошибки на подаче и два реализованных брейка.

В четвертьфинале Надаль встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором круге турнира в Торонто Надаль одержал победу над французом Бенуа Пэром.

Читайте ранее в этом сюжете: Надаль вышел в третий круг турнира в Торонто

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