Надаль вырвал победу у Вавринки на турнире в Торонто

Торонто, Канада, , 08:01 — REGNUM Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой в третьем круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 7 минут, завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Надаль сделал два эйса, обошёлся без двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. На счету Вавринки шесть эйсов, две ошибки на подаче и два реализованных брейка.

В четвертьфинале Надаль встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором круге турнира в Торонто Надаль одержал победу над французом Бенуа Пэром.

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