Медведев проиграл Звереву на турнире в Торонто за 52 минуты

Торонто, Канада, , 07:54 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву в третьем круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, завершилась со счётом 3:6, 2:6 в пользу Зверева.

Медведев сделал пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Зверева сделал пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта.

В четвертьфинале Зверев встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл серба Новака Джоковича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором круге турнира в Торонто Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

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