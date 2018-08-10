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Медведев проиграл Звереву на турнире в Торонто за 52 минуты

Спорт

Медведев уступил со счётом 3:6, 2:6

Торонто, Канада, 10 августа 2018, 07:54 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву в третьем круге турнира в Торонто. Встреча, продолжавшаяся 52 минуты, завершилась со счётом 3:6, 2:6 в пользу Зверева.

Медведев сделал пять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Зверева сделал пять эйсов и реализовал три брейк-пойнта.

В четвертьфинале Зверев встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл серба Новака Джоковича.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором круге турнира в Торонто Медведев одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев вышел в третий круг на турнире в Торонто

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