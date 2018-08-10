Аспирант ВлГУ стал чемпионом России по греко-римской борьбе

Владимир, , 07:32 — REGNUM Аспирант института физической культуры и спорта Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ) Абуязид Манцигов стал чемпионом России по греко-римской борьбе в категории до 72 кг, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что в финальном поединке Манцигову потребовалось всего 45 секунд, чтобы одержать победу со счетом 8:0 над спортсменом из Санкт-Петербурга Аскером Оршокдуговым.

Таким образом, сотрудник университета завоевал почетный титул чемпиона России по греко-римской борьбе второй раз. Первое золото он выиграл в 2016 году.

Добавим, что Манцигов — не единственный представитель ВлГУ на чемпионате: в весовой категории до 63 кг третье место занял выпускник бакалавриата института экономики и менеджмента вуза Роман Иванов. Он победил борца из Красноярского края Санала Семенова со счетом 4:3.

Чемпионат России по греко-римской борьбе проходит с 6 по 11 августа в Одинцове (Московская область). На церемонии открытия 9 августа спортсменов поприветствовали трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов.