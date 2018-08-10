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Шарапова проиграла в третьем круге турнира в Монреале

Спорт

Встреча с Гарсией завершилась со счётом 3:6, 2:6

Шарапова проиграла в третьем круге турнира в Монреале
Misty
Мария Шарапова

Монреаль, Канада, 10 августа 2018, 07:22 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова уступила представительнице Франции Каролин Гарсии в третьем круге турнира в Монреале. Встреча, продолжавшаяся 1 час 30 минут, завершилась со счётом 3:6, 2:6 в пользу Гарсии.

Шарапова сделала пять эйсов и допустила восемь двойных ошибок. На счету её соперницы один эйс и одна ошибка на подаче.

В чеьвертьфинале турнира Гарсия встретится с первой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп.

Напомним, ранее Шарапова на турнире в Монреале обыграла Дарью Касаткину и болгарку Сесиль Каратанчеву.

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