Во время футбольного матча Лиги Европы фанаты разбили судье голову

Вена, , 04:54 — REGNUM Во время футбольного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы между австрийской командой «Штурм» и кипрским «АЕК» фанаты нанесли травму помощнику главного арбитра матча, сообщает RT.

Сообщается, что на 78-й минуте матча фанаты бросили в арбитра бутылку, в результате чего судья получил серьезное рассечение. Матч пришлось остановить на время оказания помощи пострадавшему арбитру. Встреча продолжилась только через 40 минут, травмированного судью пришлось заменить.

Полиция сообщила, что фанат, виновный в причинении травмы судье, уже опознан и задержан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, футбольного судью Тони Шапрона, ударившего игрока во время матча чемпионата Франции, признали лучшим арбитром года во французской Лиге 1.

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