«Севилья» одержала минимальную победу над «Жальгирисом»

Севилья, Испания, 10 августа 2018, 00:38 — REGNUM 9 августа на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Севилья» и «Жальгирис». Противостояние завершилось минимальной победой испанского клуба.
Единственный мяч на 34-й минуте шикарный ударом о штрафного забил центральный атакующий полузащитник национальной сборной Аргентины Эвер Банега — 1:0.
Статистика команд («Севилья"/"Жальгирис»)
Удары 26/7
Удары в створ ворот 10/4
Процент владения 59%/41%
Нарушения 8/8
Угловые 12/0
Стартовые составы команд на матч:
«Севилья»: Вацлик, Каррису, Ньяньон, Беррокал, Амаду, Нолито, Банега, Видаль, Арана, Пехино, Бен-Йеддер.
«Жальгирис»: Барткус, Слийнгард, Мбодж, Томич, Баравикас, Благожевич, Антал, Миколиунас, Манзорро, Шимкович, Огана.
Бригада арбитров: Бойан Панджич | Магнус Сьоблом | Микаэл Халин | К. Сьоберг.
Желтые карточки: Мбодж — 59, Шимкович — 64.
Голы: Банега 34 — 1:0.