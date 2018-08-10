«Севилья» одержала минимальную победу над «Жальгирисом» Спорт Единственный мяч на 34-й минуте шикарный ударом о штрафного забил центральный атакующий полузащитник национальной сборной Аргентины Эвер Банега — 1:0 Севилья, Испания, , 00:38 — REGNUM 9 августа на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Севилья» и «Жальгирис». Противостояние завершилось минимальной победой испанского клуба. Единственный мяч на 34-й минуте шикарный ударом о штрафного забил центральный атакующий полузащитник национальной сборной Аргентины Эвер Банега — 1:0. Статистика команд («Севилья"/"Жальгирис») Удары 26/7 Удары в створ ворот 10/4 Процент владения 59%/41% Нарушения 8/8 Угловые 12/0 Стартовые составы команд на матч: «Севилья»: Вацлик, Каррису, Ньяньон, Беррокал, Амаду, Нолито, Банега, Видаль, Арана, Пехино, Бен-Йеддер. «Жальгирис»: Барткус, Слийнгард, Мбодж, Томич, Баравикас, Благожевич, Антал, Миколиунас, Манзорро, Шимкович, Огана. Бригада арбитров: Бойан Панджич | Магнус Сьоблом | Микаэл Халин | К. Сьоберг. Желтые карточки: Мбодж — 59, Шимкович — 64. Голы: Банега 34 — 1:0.

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