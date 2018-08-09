«Брага» упустила победу над «Зарей»

Киев, , 23:20 — REGNUM 9 августа на стадионе «Славутич-Арена» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Заря» и «Брага». Противостояние завершилось результативной ничьей 1:1.

Первый гол на экваторе второй половины матча забил талантливый португальский фланговый полузащитник Рикардо Орта — 0:1. Через 3 минуты Александр Караваев сравнял счет и подарил «Заре» надежду на проход в следующий раунд — 1:1.

Статистика команд («Заря»/»Брага»)

Удары 15/14

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения 49%/51%

Нарушения 12/17

Угловые 3/11

Стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Фелипе, Сваток, Михайличенко, Вернидуб, Тымчик, Харатин, Хомченовский, Леднев, Караваев, Силас, Ратао.

«Брага»: Матеус, Секейра, Силва, Виллемен, Гойяно, Новайш, Клаудемир, Эсгаю, Эдуарду, Орта, Франсержиньо.

Бригада арбитров: Тобиас Вельц | Эдуард Байтингер | М. Томсен | Сорен Шторкс.

Желтые карточки: Эдуарду — 25, Леднев — 27, Новайш — 43, Харатин — 80.

Голы: Орта 69 — 0:1, Караваев 72 — 1:1.