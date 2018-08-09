«Бешикташ» на классе одолел «ЛАСК»

Анкара, , 22:57 — REGNUM 9 августа на стадионе «Водафон Арена» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Бешикташ» и «ЛАСК». Противостояние завершилось минимальной победой турецкого клуба со счетом 1:0.

Единственный мяч на 6-й минуте матча забил вингер национальной сборной Голландии Райан Бабел после передачи Огузхана Озякупа — 1:0.

Статистика команд («Бешикташ"/"ЛАСК»)

Удары 12/8

Удары в створ ворот 2/1

Процент владения 68%/32%

Нарушения 8/20

Угловые 8/4

Стартовые составы команд на матч:

«Бешикташ»: Зенгин, Пепе, Уйсал, Генул, Эркин, Медель, Озякуп, Арслан, Бабел, Ленс, Ларин.

«ЛАСК»: Шлагер, Погатец, Рамсебнер, Траунер, Мичорл, Уллманн, Холланд, Ранфтль, Тетте, Гоигингер, Фрайзер.

Бригада арбитров: Бартош Франковски | М. Бонек | Якуб Винклер | З. Добрынин.

Желтые карточки: Рамсебнер — 61, Ранфтль — 73, Траунер — 74.

Голы: Бабел 6 — 1:0.