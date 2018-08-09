Ничья — успех для «Бернли»

Анкара, 9 августа 2018, 22:54 — REGNUM 9 августа на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Истанбул ББ» и «Бернли». Противостояние завершилось со счетом 0:0.
Статистика команд («Истанбул ББ«/»Бернли»)
Удары 13/3
Удары в створ ворот 3/1
Процент владения 66%/34%
Нарушения 6/7
Угловые 8/1
Для прохода в следующую стадию «Бернли» необходимо одержать победу над турецким коллективом в ответной встрече.
Стартовые составы команд на матч:
«Истанбул ББ»: Гюнок, Клиши, Епуняру, да Кошта, Кайсара, Белезоглу, Вишча, Элиа, Кавечи, Текдемир, Байич.
«Бернли»: Харт, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Гудмундссон, Хендрик, Вествуд, Уолтерс, Барнес.
Бригада арбитров: Срдан Йованович | У. Стойкович | Милан Михайлович | И. Брдар.
Желтые карточки: Барнес — 48, Харт — 69, да Кошта — 90+4, Леннон — 90+4.