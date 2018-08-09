«Витесс» упустил ничью в поединке с «Базелем»

Амстердам, 9 августа 2018, 22:51 — REGNUM 9 августа на стадионе «Гелредом» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Витесс» и «Базель». Противостояние завершилось минимальной победой швейцарской команды со счетом 1:0.
Единственный мяч в компенсированное время забил 29-летний голландский таранный форвард Рикки ван Волфсвинкель — 0:1.
Статистика команд («Витесс"/"Базель»)
Удары 8/9
Удары в створ ворот 5/2
Процент владения 56%/44%
Нарушения 12/19
Угловые 7/1
Стартовые составы команд на матч:
«Витесс»: Карвалью, ван дер Верфф, Караваев, Кларк-Солтер, Бюттнер, Брюнс, Сереро, Фор, Беренс, Матавж, Линссен.
«Базель»: Омлин, Кумарт, Сухи, Альварес, Видмер, Фрай, Зуффи, Петретта, Вольфсвинкель, Штокер, Аети.
Главный арбитр матча: Георгий Кабаков.
Желтые карточки: Вольфсвинкель — 60, Караваев — 65, Гонг — 73, ван дер Верфф — 84, Видмер — 84.
Голы: Вольфсвинкель 90+4 — 0:1.