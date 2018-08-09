«Витесс» упустил ничью в поединке с «Базелем»

Амстердам, , 22:51 — REGNUM 9 августа на стадионе «Гелредом» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Витесс» и «Базель». Противостояние завершилось минимальной победой швейцарской команды со счетом 1:0.

Единственный мяч в компенсированное время забил 29-летний голландский таранный форвард Рикки ван Волфсвинкель — 0:1.

Статистика команд («Витесс"/"Базель»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот 5/2

Процент владения 56%/44%

Нарушения 12/19

Угловые 7/1

Стартовые составы команд на матч:

«Витесс»: Карвалью, ван дер Верфф, Караваев, Кларк-Солтер, Бюттнер, Брюнс, Сереро, Фор, Беренс, Матавж, Линссен.

«Базель»: Омлин, Кумарт, Сухи, Альварес, Видмер, Фрай, Зуффи, Петретта, Вольфсвинкель, Штокер, Аети.

Главный арбитр матча: Георгий Кабаков.

Желтые карточки: Вольфсвинкель — 60, Караваев — 65, Гонг — 73, ван дер Верфф — 84, Видмер — 84.

Голы: Вольфсвинкель 90+4 — 0:1.