«Штурм Грац» оказался слабее «АЕКа» из Ларнаки

Вена, , 22:34 — REGNUM 9 августа на «Стадионе Грац-Либенау» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Штурм Грац» и «АЕК Ларнака». Противостояние завершилось со счетом 0:2.

Единственный мяч в дебюте второй половины матча забил испанский центральный защитник Хоан Труйолс — 0:1. Через 29 минут Иван Тричковски удвоил преимущество в счете — 0:2.

Статистика команд («Штурм Грац»/»АЕК Ларнака»)

Удары 7/11

Удары в створ ворот 3/6

Процент владения 58%/42%

Нарушения 14/14

Угловые 4/5

Стартовые составы команд на матч:

«Штурм Грац»: Сибенхандл, Авлонитис, Спендлхофер, Марешич, Ловрич, Зуль, Грозурек, Хирляндер, Коч, Пинк, Хозинер.

«АЕК Ларнака»: Тоно, Кариока, Труйолс, Гонсалес, Иоанноу, Авельянеда, Акоран, Тричковски, Хевел, Касес, Джанну.

Бригада арбитров: Мохаммед аль-Хаким | П. Магнуссон | Фредрик Кливер | М. Линдгрен.

Желтые карточки: Касес — 49, Акоран — 87.

Голы: Труйолс 46 — 0:1, Тричковски 75 — 0:2.