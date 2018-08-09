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«Зенит» опозорился в матче с «Динамо» в Лиге Европы

Спорт

Голы забили Урош Николич, Владимир Хващинский и Нино Галович на двенадцатой, шестьдесят седьмой, тридцать второй и сорок первой минутах соответственно

Минск, 9 августа 2018, 22:03 — REGNUM  9 августа на стадионе «Динамо» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Динамо» (Минск) и «Зенит». Из противостояния победителем вышел белорусский клуб.

Первый мяч на 12-й минуте забил 24-летний сербский центральный полузащитник Урош Николич — 1:0. Через 20 минут Владимир Хващинский удвоил преимущество в счете — 2:0. В конце тайма хорватский центральный защитник Нино Галович забил третий в ворота Юрия Лодыгина — 3:0. На экваторе второй половины Николич стал автором дубля — 4:0.

Статистика команд («Динамо"/"Зенит»)

Удары 12/7

Удары в створ ворот 4/1

Процент владения 45%/55%

Нарушения 15/10

Угловые 2/4

Стартовые составы команд на матч:

«Динамо»: Горбунов, Швецов, Галович, Роша, Бегунов, Яхая, Николич, Хващинский, Шитов, Корзун, Иванов.

«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Иванович, Набиуллин, Мевля, Краневиттер, Кузяев, Эрнани, Ригони, Дриусси, Шатов.

Бригада арбитров: А. Папапетру | Трифон Петропулос | Кампурис | Евангелу.

Желтые карточки: Бегунов — 34, Мевля — 45, Кузяев — 71, Швецов — 88, Шитов — 90+2.

Голы: Николич 12 — 1:0, Хващинский 32 — 2:0, Галович 41 — 3:0, Николич 67 — 4:0.

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