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«Фейеноорд» отлетел от «Тренчина» — 0:4

Спорт

Лучшим игроком матча стал хорватский таранный форвард Антонио Манце, отличившийся хэт-триком (6, 37, 63 минуты). Также в разгроме поучаствовал Азанго Элайо, забивший третий по счету матч в конце первой половины

Братислава, 9 августа 2018, 21:57 — REGNUM  9 августа на стадионе «Под Дубнев» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Тренчин» и «Фейеноорд». Противостояние завершилось победой словацкого клуба со счетом 4:0.

Спустя 6 минут после начала матча 23-летний хорватский таранный форвард Антонио Манце открыл счет — 1:0. Ассист на свой счет записал Джейми Лоуренс. На 37-й минуте Манце оформил дубль — 2:0. В конце тайма молодой 21-летний нигерийский нападающий Азанго Элайо довел счет до разгромного — 3:0. На 63-й минуте Манце стал автором хэт-трика — 4:0.

Статистика команд («Тренчин»/»Фейеноорд»)

Удары 15/7

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения 41%/59%

Нарушения 12/5

Угловые 3/2

Стартовые составы команд на матч:

«Тренчин»: Семринек, Сковайса, Йем, Сулек, Лоуренс, Зубаиру, Катакович, Эль-Махдиуи, Слегерс, Азанго, Манце.

«Фейеноорд»: Бейлоу, Ниукоа, ван Бек, ван дер Хейден, Вердонк, Класи, Амрабат, Торнстра, Ларссон, Бергейс, Венте.

Бригада арбитров: Роберт Шоргенхофер | Маркус Гутчи | А. Штаудингер | В. Алтманн.

Желтые карточки: Слегерс — 42, Зубайру — 52, Манце — 66, Амрабат — 78, Класи — 85.

Голы: Манце 6 — 1:0, Манце 37 — 2:0, Элайо 44 — 3:0, Манце 63 — 4:0.

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