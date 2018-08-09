«Фейеноорд» отлетел от «Тренчина» — 0:4

Братислава, , 21:57 — REGNUM 9 августа на стадионе «Под Дубнев» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Тренчин» и «Фейеноорд». Противостояние завершилось победой словацкого клуба со счетом 4:0.

Спустя 6 минут после начала матча 23-летний хорватский таранный форвард Антонио Манце открыл счет — 1:0. Ассист на свой счет записал Джейми Лоуренс. На 37-й минуте Манце оформил дубль — 2:0. В конце тайма молодой 21-летний нигерийский нападающий Азанго Элайо довел счет до разгромного — 3:0. На 63-й минуте Манце стал автором хэт-трика — 4:0.

Статистика команд («Тренчин»/»Фейеноорд»)

Удары 15/7

Удары в створ ворот 8/4

Процент владения 41%/59%

Нарушения 12/5

Угловые 3/2

Стартовые составы команд на матч:

«Тренчин»: Семринек, Сковайса, Йем, Сулек, Лоуренс, Зубаиру, Катакович, Эль-Махдиуи, Слегерс, Азанго, Манце.

«Фейеноорд»: Бейлоу, Ниукоа, ван Бек, ван дер Хейден, Вердонк, Класи, Амрабат, Торнстра, Ларссон, Бергейс, Венте.

Бригада арбитров: Роберт Шоргенхофер | Маркус Гутчи | А. Штаудингер | В. Алтманн.

Желтые карточки: Слегерс — 42, Зубайру — 52, Манце — 66, Амрабат — 78, Класи — 85.

Голы: Манце 6 — 1:0, Манце 37 — 2:0, Элайо 44 — 3:0, Манце 63 — 4:0.