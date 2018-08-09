«РБ Лейцпиг» подарил «Университате» минимальный шанс

Лейпциг, Германия, , 21:28 — REGNUM 9 августа на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Университатя Крайова». Противостояние завершилось победой «быков» со счетом 3:1.

На 25-й минуте молодой французский защитник Ибраима Конате открыл счет, замкнув навес Кевина Кампля — 1:0. На 77-й минуте бразильский новичок «быков» Матеус Кунья удвоил преимущество — 2:0. Автором результативной передачи стал Юссуф Поульсен. Через 10 миинут Поульсен довел счет до разгромного — 3:0. В конце матча Иван Мартич подарил гостям надежду отыграться в ответной встрече — 3:1.

Статистика команд («РБ Лейпциг"/"Университатя Крайова»)

Удары 21/1

Удары в створ ворот 11/1

Процент владения 69%/31%

Нарушения 9/13

Угловые 16/1

Стартовые составы команд на матч:

«РБ Лейпциг»: Мвого, Сараччи, Орбан, Конате, Клостерманн, Ильзанкер, Брума, Демме, Кампль, Кунья, Огюстен.

«Университатя Крайова»: Пильячелли, Феррейра, Брисеаг, Келич, Донкор, Матье, Чикылдэу, Банку, Мартич, Митрицэ, Михаила.

Бригада арбитров: Павел Гиль | Сапела | Марцин Борковски | Якубик.

Желтые карточки: Орбан — 30.

Голы: Конате 25 — 1:0, Кунья 77 — 2:0, Поульсен 87 — 3:0, Мартич 90+4 — 3:1.