Лучшая релизация моментов принесла «Судуве» победу над «Спартаксом» Спорт Единственный мяч на 52-й минуте матча забил опытный бразильский вингер Гильерме Озеламе Финклер — 0:1 Рига, , 20:56 — REGNUM 9 августа на стадионе «Сконто» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Спартакс» и «Судува». Противостояние завершилось минимальной победой литовского клуба. Единственный мяч на 52-й минуте матча забил опытный бразильский вингер Гильерме Озеламе Финклер — 0:1. Статистика команд («Спартакс»/»Судува») Удары 12/7 Удары в створ ворот 6/4 Процент владения 55%/45% Нарушения 5/12 Угловые 3/0 Стартовые составы команд на матч: «Спартакс»: Неругал, Фрейманис, Косорич, Слампе, Осс, Фаиска, Малеев, Смит, Вишняков, Сварупс, Кобзарь. «Судува»: Кадрум, Гайдучик, Свлжуга, Зиванович, Славикас, Янкаускас, Кадженович, Вербицкас, Гильерме, Вежявичюс, Сисилья. Главный арбитр матча: Торвалдур Арнасон. Желтые карточки: Каденович — 14, Агирре — 84. Голы: Гильерме 52 — 0:1.

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