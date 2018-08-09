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Лучшая релизация моментов принесла «Судуве» победу над «Спартаксом»

Спорт

Единственный мяч на 52-й минуте матча забил опытный бразильский вингер Гильерме Озеламе Финклер — 0:1

Рига, 9 августа 2018, 20:56 — REGNUM  9 августа на стадионе «Сконто» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Спартакс» и «Судува». Противостояние завершилось минимальной победой литовского клуба.

Единственный мяч на 52-й минуте матча забил опытный бразильский вингер Гильерме Озеламе Финклер — 0:1.

Статистика команд («Спартакс»/»Судува»)

Удары 12/7

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения 55%/45%

Нарушения 5/12

Угловые 3/0

Стартовые составы команд на матч:

«Спартакс»: Неругал, Фрейманис, Косорич, Слампе, Осс, Фаиска, Малеев, Смит, Вишняков, Сварупс, Кобзарь.

«Судува»: Кадрум, Гайдучик, Свлжуга, Зиванович, Славикас, Янкаускас, Кадженович, Вербицкас, Гильерме, Вежявичюс, Сисилья.

Главный арбитр матча: Торвалдур Арнасон.

Желтые карточки: Каденович — 14, Агирре — 84.

Голы: Гильерме 52 — 0:1.

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