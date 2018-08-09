Лучшая релизация моментов принесла «Судуве» победу над «Спартаксом»

Рига, 9 августа 2018, 20:56 — REGNUM 9 августа на стадионе «Сконто» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Спартакс» и «Судува». Противостояние завершилось минимальной победой литовского клуба.
Единственный мяч на 52-й минуте матча забил опытный бразильский вингер Гильерме Озеламе Финклер — 0:1.
Статистика команд («Спартакс»/»Судува»)
Удары 12/7
Удары в створ ворот 6/4
Процент владения 55%/45%
Нарушения 5/12
Угловые 3/0
Стартовые составы команд на матч:
«Спартакс»: Неругал, Фрейманис, Косорич, Слампе, Осс, Фаиска, Малеев, Смит, Вишняков, Сварупс, Кобзарь.
«Судува»: Кадрум, Гайдучик, Свлжуга, Зиванович, Славикас, Янкаускас, Кадженович, Вербицкас, Гильерме, Вежявичюс, Сисилья.
Главный арбитр матча: Торвалдур Арнасон.
Желтые карточки: Каденович — 14, Агирре — 84.
Голы: Гильерме 52 — 0:1.