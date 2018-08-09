«Алашкерт» потерпел домашнее поражение от «ЧФР Клужа»

Ереван, , 20:54 — REGNUM 9 августа на «Республиканском стадионе» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Алашкерт» и «ЧФР Клуж». Противостояние завершилось со счетом 0:2.

В дебюте матча 27-летний нападающий национальной сборной Румынии Джорджое Цукудян открыл счет — 0:1. В начале второй половины Цукудян оформил дубль, реализовав пенальти — 0:2.

Статистика команд («Алашкерт"/"ЧФР Клуж»)

Удары 21/8

Удары в створ ворот 7/4

Процент владения 49%/51%

Нарушения 12/12

Угловые 5/2

Стартовые составы команд на матч:

«Алашкерт»: Канцаревич, Восканян, Стойкович, Дагбашян, Едигарян, Празновски, Марментини, Джефферсон, Едигарян, Григорян, Ненадович.

«ЧФР Клуж»: Арлаускис, Маня, Мурешан, Камора, Винисиус, Пэун-Александру, Джокович, Маилат, Хобан, Бордеяну, Цукудян.

Бригада арбитров: Сергей Бойко | Виктор Матяш | Войтюк | Микола Балакин.

Желтые карточки: Едигарян — 27, Стойкович — 29, Празновски — 48, Ромеро — 68, Григорян — 86.

Голы: Цукудян 5 — 0:1, Цукудян (пен) 49 — 0:2.