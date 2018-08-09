«Аталанта» одержала крупную победу над «Хапоэлем»

Тель-Авив, , 20:51 — REGNUM 9 августа на стадионе «Самм Офер Стэдиум» был разыгран первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Хапоэль Хайфа» и «Аталанта». Противостояние завершилось волевой победой гостей.

Первый мяч на 7-й минуте забил израильский полузащитник Альмог Буцагло — 1:0. В роли ассистента выступил Габриэл Тамаш. На 18-й минуте Ханс Хатебур сравнял счет — 1:1. Через 3 минуты 27-летний колумбийский таранный форвард Дуван Сапата вывел гостей вперед — 1:2. На экваторе второй половины хорватский полузащитник Марио Пашалич укрепил преимущество итальянского клуба — 1:3. Через 21 минуту Муса Барроу установил окончательный счет — 1:4.

Статистика команд («Хапоэль Хайфа«/»Аталанта»)

Удары 11/24

Удары в створ ворот 5/11

Процент владения 34%/66%

Нарушения 7/8

Угловые 4/8

Стартовые составы команд на матч:

«Хапоэль Хайфа»: Шеткус, Малул, Дилмони, Тамаш, Капитоло, Сйоестедт, Плакушенко, Буцагло, Гынсарь, Вермут, Папацоглу.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Масьелло, Паломино, Госенс, Фройлер, де Рон, Пессина, Хатебур, Гомес, Сапата.

Бригада арбитров: Харальд Лехнер | А. Хиденрих | Максимилиан Колбитш | Вейнбергер.

Желтые карточки: Паломино — 33, Госенс — 90+5.

Голы: Буцагло 7 — 1:0, Хатебур 18 — 1:1, Сапата 21 — 1:2, Пашалич 65 — 1:3, Барроу 86 — 1:4.