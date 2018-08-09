Более 14 тысяч тамбовчан примут участие в Дне физкультурника

Тамбов, , 17:51 — REGNUM В Тамбовской области более 14 тысяч человек примут участие в спортивных мероприятиях, приуроченных ко Дню физкультурника, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. Это праздник тренеров, учителей физической культуры, спортсменов, работников сферы спорта, а также просто любителей спорта и людей, ведущих активный образ жизни. Тамбовщина готовится к предстоящему празднику.

«В День физкультурника в муниципальных образованиях области пройдет более 110 спортивных мероприятий. В них примут участие более 14 тысяч спортсменов и любителей здорового образа жизни», — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту области Павел Грицков.

Так, центральным мероприятием праздника станет проведение всероссийских массовых соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч — 2018». В баскетбольных баталиях примут участие более 400 юных спортсменов.

Кроме того, в этот день на Тамбовщине состоятся легкоатлетические забеги, футбольные матчи, спортивные турниры по другим видам спорта.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин делает особый акцент на развитии физической культуры и спорта в регионе. Год от года множится копилка побед тамбовских спортсменов. Все больше жителей региона ведут активный и спортивный образ жизни. В частности, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2017 года превысила 38%. Это 15-й результат в России. А уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями достиг 50% — по этому показателю Тамбовская область входит в первую десятку регионов страны.