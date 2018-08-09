«Ювентус» показал «единственный способ» остановить Роналду

Турин, Италия, , 15:45 — REGNUM Футболист туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани нашёл способ остановить Криштиану Роналду, сдвинув футбольные ворота во время тренировки команды. Об этом

«Отлично, Даниэле! Это единственный способ остановить Криштиану», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/juventusfcen/status/1027509801490702336

На видео показан фрагмент тренировки, во время которой футболисты атаковали уменьшенную копию футбольных ворот. В этом эпизоде Ругани остановился и сдвинул ворота, чтобы не дать Роналду забить. Однако тот всё же доиграл эпизод, попытавшись добить мяч в сместившиеся ворота.

Напомним, в июле Криштиану Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» за €100 млн. Он будет выступать в составе нового клуба под номером «7». Первый матч в чемпионате Италии туринский клуб проведёт 18 августа в гостях против «Кьево».

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