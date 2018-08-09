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Ледовому дворцу в «Парке Легенд» присвоено название «ЦСКА Арена»

Спорт

Имя клуба будет размещено на фасадах здания

Москва, 9 августа 2018, 15:27 — REGNUM  Название «ЦСКА Арена» присвоено ледовому дворцу в «Парке Легенд». Об этом заявил президент хоккейного ЦСКА Игорь Есмантович, 9 августа сообщает «Р-спорт».

"Мы пришли к соглашению о новом названии арены в «Парке Легенд». Стадион получит название «ЦСКА Арена», — сказал Есмантович.

По его словам, имя клуба будет размещено на фасадах здания, поэтому началась работа по демонтажу старой и установке новой вывески.

Отмечается также, что в хоккейном сезоне 2018/19 на ледовой арене в «Парке Легенд» будут играть два московских клуба — ЦСКА и «Спартак».

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