Полузащитник «Зенита» Шатов признан лучшим игроком второго тура РПЛ

Москва, , 15:07 — REGNUM Лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) признан полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов. Об этом 9 августа сообщается на странице РПЛ в Twitter.

В голосовании, которое проводилось среди болельщиков, Шатов набрал 36,96% голосов. В матче с тульским «Арсеналом» он забил победный гол, благодаря чему «Зенит» выиграл со счётом 1:0.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом туре РПЛ лучшим игроком признан форвард «Зенита» Артём Дзюба, который стал автором одного из голов в матче с «Енисеем».

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