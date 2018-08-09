Четверг, 9 Августа 2018 года
15:30:19 МСК

Полузащитник «Зенита» Шатов признан лучшим игроком второго тура РПЛ

Спорт

Шатов набрал в голосовании 36,96% голосов

Москва, 9 августа 2018, 15:07 — REGNUM  Лучшим игроком второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) признан полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Олег Шатов. Об этом 9 августа сообщается на странице РПЛ в Twitter.

В голосовании, которое проводилось среди болельщиков, Шатов набрал 36,96% голосов. В матче с тульским «Арсеналом» он забил победный гол, благодаря чему «Зенит» выиграл со счётом 1:0.

Читайте также: «Зенит» одержал минимальную победу над «Арсеналом»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом туре РПЛ лучшим игроком признан форвард «Зенита» Артём Дзюба, который стал автором одного из голов в матче с «Енисеем».

Читайте также: Дзюба признан лучшим игроком первого тура РПЛ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить