Футболисты «Зенита» прогулялись по Минску перед матчем с «Динамо»

Минск, , 14:30 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» прогулялся по Минску перед матчем Лиги Европы с местным «Динамо». Об этом 9 августа сообщает «Матч ТВ».

Футболисты прошли рядом с резиденцией президента Белоруссии и Конституционным судом. Во время прогулки они фотографировались с болельщиками минского «Динамо».

Напомним, матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Динамо» и «Зенитом» пройдет 9 августа в Минске. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» поприветствовал своего будущего соперника по Лиге Европы, минское «Динамо».

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