Четверг, 9 Августа 2018 года
15:36:06 МСК

Фёдор Смолов стал игроком «Локомотива»

Спорт

Смолов перешёл из «Краснодара», за который выступал с 2015 года

Москва, 9 августа 2018, 13:58 — REGNUM  Нападающий сборной России Фёдор Смолов стал игроком московского «Локомотива». Об этом 9 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Смолов перешёл из «Краснодара», за который выступал с 2015 года. О финансовых деталях трансфера не сообщается. Однако, по информации ряда СМИ, стоимость игрока могла составить €9 млн.

Читайте также: Стали известны условия перехода Смолова в «Локомотив»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов попал в ДТП в Краснодаре и разбил эксклюзивный автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. После аварии он скрылся с места ДТП.

Напомним, в составе «Краснодара» Смолов принял участие в 100 матчах и забил 64 гола. В начале сезона 2018/19 он стал капитаном команды.

Читайте также: «Краснодар» может продать Смолова после ДТП

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить