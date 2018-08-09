Фёдор Смолов стал игроком «Локомотива»

Москва, , 13:58 — REGNUM Нападающий сборной России Фёдор Смолов стал игроком московского «Локомотива». Об этом 9 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Смолов перешёл из «Краснодара», за который выступал с 2015 года. О финансовых деталях трансфера не сообщается. Однако, по информации ряда СМИ, стоимость игрока могла составить €9 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов попал в ДТП в Краснодаре и разбил эксклюзивный автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. После аварии он скрылся с места ДТП.

Напомним, в составе «Краснодара» Смолов принял участие в 100 матчах и забил 64 гола. В начале сезона 2018/19 он стал капитаном команды.

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