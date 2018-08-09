«Монако» и «ПСЖ» предложили «Барселоне» трансфер Ракитича

Барселона, Испания, , 13:48 — REGNUM Французские клубы «Монако» и «ПСЖ» заинтересованы в услугах полузащитника «Барселоны» и сборной Хорватии Ивана Ракитича. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По информации издания, оба клуба из Франции уже обратились с предложениями к каталонцам о трансфере полузащитника.

Напомним, Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года. Его контракт рассчитан до 2021 года, а отступные составляют €125 млн.

В составе сине-гранатовых Ракитич стал трёхкратным чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов в 2015 году. В составе сборной Хорватии выиграл серебро чемпионата мира по футболу 2018 года.

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