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Самый молодой футболист ЧМ-2018 стал игроком «Манчестер Сити»

Спорт

Арзани перешёл в «Манчестер Сити» из «Мельбурна»

Самый молодой футболист ЧМ-2018 стал игроком «Манчестер Сити»
Sabaqom2008
Даниэль Арзани

Манчестер, Великобритания, 9 августа 2018, 13:11 — REGNUM  Нападающий сборной Австралии Даниэль Арзани стал игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте клуба.

Арзани перешёл в английский клуб из «Мельбурна». О сроках контракта «Манчестер Сити» с 19-летним форвардом не сообщается. В ближайшее время будет выбран клуб, куда игрок отправится в аренду.

Отметим, что Арзани стал самым молодым участником прошедшего чемпионата мира по футболу. Он дебютировал за сборную Австралии в июне 2018 года. На мундиале он принял участие во всех трёх матчах сборной, выходя на замену во втором тайме.

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