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Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в истории футбола

Спорт

Зарплата Аррисабалаги составит £10 млн в год

Стала известна зарплата самого дорогого вратаря в истории футбола
Catherine Kõrtsmik
Кепа Аррисабалага

Лондон, 9 августа 2018, 12:41 — REGNUM  Зарплата нового вратаря лондонского «Челси» Кепы Аррисабалаги составит £10 млн в год. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, «Челси» подписал контракт с испанским голкипером на семь лет с зарплатой £10 млн в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аррисабалага стал самым дорогим вратарем в истории футбола. «Челси» купил его у испанского «Атлетика» за €80 млн.

Предполагается, что Аррисабалага должен заменить в «Челси» бельгийского вратаря Тибо Куртуа, который стал игроком мадридского «Реала».

Читайте ранее в этом сюжете: «Челси» может купить самого дорогого вратаря в истории

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