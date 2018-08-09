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Названа дата следующего поединка боксёра Дениса Лебедева

Спорт

Соперник российского боксёра пока не определён

Москва, 9 августа 2018, 12:37 — REGNUM  Российский боксёр Денис Лебедев проведет свой следующий поединок 7 сентября в Челябинске, сообщила пресс-служба промоутерской компании RCC Boxing.

Как уточняется, турнир будет проходить на площадке ледовой арены «Трактор». Соперник Лебедева пока не определён, но известно, что это будет боксёр из Топ-15 рейтинга WBA.

Напомним, 38-летний Денис Лебедев — суперчемпион мира WBA 2017 и чемпиона мира IBF 2017. На счету боксёра 30 побед в 33 поединках, 22 из которых нокаутом.

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